ترامب لنتنياهو: التوصل إلى اتفاق مع إيران في مقدمة الأولويات

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24) - أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في تدوينة له عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، استمرار المفاوضات مع إيران، محذراً طهران من مواجهة عواقب وخيمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، كما صرح بأن سلاماً حقيقياً يسود الآن في منطقة الشرق الأوسط.

الأربعاء، 11 شباط / فبراير 2026، كشف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، تفاصيل اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والوفد المرافق له، واصفاً الاجتماع بأنه كان "ناجحاً جداً".

وأشار ترامب إلى أنه شدد خلال الاجتماع على مواصلة المفاوضات مع إيران لاستكشاف فرص التوصل إلى اتفاق من عدمه. وقال ترامب: "أبلغت رئيس الوزراء أن الوصول إلى اتفاق سيكون في مقدمة أولوياتنا، ولكن إذا لم يتحقق ذلك، فعلينا انتظار النتائج".

ووجه الرئيس ترامب تحذيراً إلى طهران، مذكراً إياها بأنه في المرة السابقة عندما رفضت إيران إبرام اتفاق، واجهت عملية "مطرقة منتصف الليل" (Midnight Hammer) التي ألحقت بها أضراراً بالغة. وأعرب ترامب عن أمله في أن تتعامل إيران هذه المرة بحكمة ومسؤولية أكبر.

وفي جانب آخر من منشوره، أشاد ترامب بالعلاقات الوثيقة والفريدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مبيناً أنه ناقش مع نتنياهو التقدم الكبير الذي تم إحرازه في قطاع غزة والمنطقة بشكل عام.

واختتم ترامب تدوينته بنبرة متفائلة، حيث كتب: "الآن، يسود السلام حقاً في الشرق الأوسط".