سحب 3 أنواع من حليب الأطفال في فرنسا بعد إصابة نحو 50 طفلاً

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الأربعاء، أن السلطات تحقق في وفاة رضيع ثالث يُشتبه في تناوله حليب أطفال مشمول بإجراءات سحب احترازية من الأسواق، في إطار تحقيقات مستمرة حول احتمال تلوث بعض المنتجات بمادة سامة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه “حتى 11 شباط/فبراير 2026، تم إبلاغ السلطات الصحية بثلاث حالات وفاة لرضع وردت تقارير عن استهلاكهم لحليب أطفال خاضع لإجراءات السحب".

مؤكدة في الوقت نفسه أنه "لم يتم حتى الآن إثبات أي علاقة سببية بطريقة علمية"، فيما تتواصل التحقيقات القضائية.

وكانت شركات Nestlé وDanone وLactalis قد سحبت دفعات من حليب الأطفال الموزعة في عشرات الدول، من بينها فرنسا، بسبب احتمال تلوثها بمادة "سيروليد"، وهي مادة سامة قد تسبب أعراضاً مثل الغثيان والقيء.

وذكرت السلطات سابقاً أن حالتي الوفاة الأوليين تعلقتا برضيعين تناولا حليباً مسحوباً من الأسواق من منتج “كيكوز” التابع لشركة نستله، فيما لم تتمكن الجهات المعنية بعد من تحديد نوع الحليب الذي تناوله الرضيع الثالث.

وفي آخر تحديث، أفادت وزارة الصحة بأن نحو 50 حادثة صحية تم الإبلاغ عنها يُشتبه في ارتباطها بالحليب المسحوب، من بينها 14 حالة استدعت دخول المستشفى.

وأكدت أن ثماني حالات من هذه الإصابات تم فيها التحقق من استهلاك الحليب المشمول بالسحب، رغم عدم إثبات وجود صلة سببية مباشرة بمادة السيروليد.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأطفال الذين أُدخلوا إلى المستشفى غادروا لاحقاً بعد تلقي الرعاية الطبية، فيما تستمر التحقيقات لتحديد الملابسات بدقة وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.