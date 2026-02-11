نيجيريا تكشف عن مهمة القوات الأميركية على أراضيها

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف الجيش النيجيري، الأربعاء، عن مهمة 200 جندي أمريكي أعلنت واشنطن إرسالهم لأبوجا.

وقال الجيش النيجيري إن نحو 200 جندي أمريكي من المقرر وصولهم في الأسابيع القليلة المقبلة لن يشاركوا في الأعمال القتالية، وإن القوات النيجيرية ستحتفظ بالسيطرة الكاملة على جميع القرارات الأمنية.

جاء ذلك عقب تصريحات أدلى بها مسؤول أمريكي، الثلاثاء، بأن البنتاغون يخطط لنشر القوات لتدريب القوات النيجيرية التي تحارب الإرهاب، بعد أسابيع من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بشن غارات جوية على ما وصفه بأهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي أنه أرسل فريقا صغيرا إلى نيجيريا، دون تقديم تفاصيل، في أول اعتراف من واشنطن بوجود أفراد على الأرض منذ الضربات التي نفذت في عيد الميلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، الميجر جنرال سمايلا أوبا، إن أبوجا طلبت وجودا أمريكيا لتقديم التدريب الفني والمشورة في عدة مواقع، وفق ما نقلته رويترز.

وأضاف: "هؤلاء الأفراد لا يخدمون في القتال ولن يضطلعوا بدور عملياتي مباشر.. تحتفظ القوات النيجيرية بسلطة القيادة الكاملة، وتتخذ جميع القرارات العملياتية وستقود جميع المهام على الأراضي النيجيرية السيادية".

ورفض المتحدث الإفصاح عن موعد وصول القوات، لكنه قال إن نشرها يشكل جزءا من التعاون المستمر في إطار مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة ونيجيريا.

وتتعرض نيجيريا لضغوط شديدة من واشنطن للتحرك بعد أن زعم ترامب أن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تُقصر في حماية المسيحيين من الإرهابيين الذين ينشطون في شمال غرب البلاد.

وتنفي الحكومة النيجيرية أي اضطهاد ممنهج للمسيحيين، مؤكدة أنها تستهدف الإرهابيين والجماعات المسلحة الأخرى التي تهاجم وتقتل المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

وكثّف عناصر جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا هجماتهم على القوافل العسكرية والمدنيين.