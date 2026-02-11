قوات التحالف تغادر قاعدة التنف السورية إلى الأردن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدران أمنيان الأربعاء إن الولايات المتحدة أجلت قواتها من قاعدة التنف العسكرية في شرق سوريا إلى الأردن.

وتحظى قاعدة التنف بموقع استراتيجي في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق.

وأُنشئت القاعدة في 2014 لتكون مركزا رئيسيا لعمليات التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات التحالف الدولي انسحبت بشكل كامل من قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سوريا، منهيةً بذلك سنوات من الانتشار في المنطقة الحدودية الثلاثية الاستراتيجية مع العراق والأردن.

وذكر المرصد نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قوافل تابعة للتحالف غادرت القاعدة وعبرت إلى الأردن، لتكمل بذلك عملية انسحاب من أحد أكثر المواقع العسكرية حساسية في المنطقة الصحراوية السورية.

يأتي الانسحاب وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية الملف النووي الإيراني، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران عسكريا، وهي الخطوة التي قد يتبعها رد إيراني باستهداف قواعد وأهداف أمريكية بالمنطقة.

وأُنشِئت قاعدة التنف العسكرية، وهي أكبر قاعدة أميركية في سوريا، عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني في محافظة حمص، في الثالث من آذار/مارس 2016 لتدريب مقاتلي خمسة فصائل من الجيش السوري الحر للقتال ضد نظام بشار الأسد، وأيضاً لمواجهة تنظيم "داعش" بهدف طرد مقاتلي التنظيم من الجانب العراقي من معبر الوليد الحدودي.

والفصائل السورية المعارِضة لنظام الأسد التي درّبتها القوات الأميركية في قاعدة التنف هي: جيش أسود الشرق، وقوات الشهيد أحمد العبده، وجيش القبائل الحرة، وجيش الكوماندوز الثوري (المعروف أيضاً باسم مغاوير الثورة)، ولواء شهداء القريتين.