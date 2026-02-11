وول ستريت جورنال: البنتاغون يوجّه حاملة طائرات ثانية للانتشار في الشرق الأوسط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أبلغت مجموعة حاملة طائرات ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار استعدادات عسكرية لاحتمال توجيه ضربة إلى إيران في حال فشل المفاوضات.

وبحسب المسؤولين، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وقد يصدر أمر الانتشار خلال ساعات، إلا أنهم شددوا على أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وأن الخطط قد تتغير.

وستُضاف الحاملة الجديدة إلى حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن" الموجودة حالياً في الشرق الأوسط، والتي نُقلت مؤخراً من بحر الصين الجنوبي ضمن تعزيزات عسكرية شملت سفناً حربية إضافية وأنظمة دفاع جوي وأسراب مقاتلات.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن البنتاغون يستعد لإرسال حاملة طائرات خلال أسبوعين، يُرجح أن تكون من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتُجري حاملة الطائرات "USS George H.W. Bush" تدريبات قبالة سواحل فرجينيا، ويمكن تسريع هذه التدريبات تمهيداً لنشرها.

وذكرت الصحيفة أن نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط سيكون الأول من نوعه منذ نحو عام، حين تمركزت الحاملتان USS Harry S. Truman وUSS Carl Vinson في المنطقة في آذار/مارس 2025، خلال العمليات ضد الحوثيين في اليمن.

وتعكس هذه التحركات تصعيداً عسكرياً متدرجاً يواكب التوتر السياسي، وسط ترقب لما ستؤول إليه المفاوضات مع إيران وما إذا كانت واشنطن ستنتقل من الضغط الدبلوماسي إلى خيار القوة العسكرية.