صومعة أربيل تمدد فترة استلام صكوك مستحقات الفلاحين لعام 2015

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجهت مديرية تجارة الحبوب في أربيل إشعاراً جديداً للمزارعين في المنطقة، أعلنت فيه عن تمديد فترة تسليم صكوك المبالغ المالية لعام 2015 لمدة 15 يوماً إضافية.

وأوضحت مديرية تجارة الحبوب في أربيل في بيان لها، أنه بعد الإعلان السابق الصادر في 21 كانون الثاني 2026، والذي دعا المزارعين الذين لم يستلموا مستحقات صكوك عام 2015 إلى مراجعة الصومعة (السايلو) خلال 15 يوماً، فقد تقرر الآن تمديد هذه المدة لـ 15 يوماً أخرى، وذلك بهدف التعاون مع الفلاحين ومراعاة لمصالحهم.

وبحسب بيان المديرية، يمكن للمزارعين مراجعة صومعة أربيل في الفترة الممتدة من 11 شباط 2026 وحتى 25 شباط 2026، وذلك لتسليم صكوكهم وإكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستلام مستحقاتهم المالية.