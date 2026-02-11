زراعة آكري" عقرة" تحذر من مخاطر تهدد محصول القمح بسبب وفرة الأمطار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أطلقت مديرية زراعة "آكري" تحذيرات عاجلة للمزارعين في المنطقة، جراء هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تشبع التربة بالمياه بشكل كامل، مؤكدة ضرورة البدء فوراً بنثر الأسمدة لتفادي ضعف نمو محصول القمح وتأثر جودته وكميته الإجمالية.

أدى الاستمرار في هطول الأمطار هذا العام إلى وصول التربة في الأراضي الزراعية بحدود قضاء آكري إلى حالة "التشبع المائي". وأوضحت المديرية أن عدم استخدام الأسمدة في هذه المرحلة سيجعل نمو القمح هزيلاً، مما سيلحق أضراراً جسيمة بمعدلات الإنتاج عند النضج.

وتجري الفرق الزراعية جولات ميدانية بين الحقول لمراقبة وضع المحاصيل عن كثب وتقديم الإرشادات العلمية للمزارعين، مشددة على ضرورة نثر السماد بأي وسيلة ممكنة رغم صعوبة التعامل مع التربة الرطبة.

صرح كاروان جمال، مسؤول الاستشارات الزراعية في آكري لـ (كوردستان 24) قائلاً: "المناخ هذا العام مختلف بفضل الأمطار الوفيرة، ولكن يجب على المزارع نثر السماد الكيماوي لتعزيز عملية النمو وضمان إنتاج جيد، وإلا فإن كثرة المياه ستتحول إلى عامل سلبي يؤدي إلى ضعف سنابل القمح".

وبسبب وعورة الأرض وصعوبة تحرك الآليات، بدأ بعض المزارعين بنثر السماد يدوياً، وهي عملية شاقة لا تغطي كامل المساحات المزروعة لكنها "خيار الضرورة".

وقال المزارع عمار حسن: "بسبب كثرة الأمطار لا نستطيع استخدام الجرارات لنثر السماد كما في السنوات الماضية، لذا نحن مضطرون للقيام بذلك يدوياً". من جانبه، أشار المزارع دلشاد ولي إلى أنهم يترقبون فرصة لتوقف الأمطار أو تراجعها لإتمام عملية التسميد.

وفقاً لبيانات محطة الأنواء الجوية في آكري، شهد الموسم الحالي هطول أكثر من 700 ملم من الأمطار و210 سم من الثلوج، مما تسبب في غمر مساحات واسعة من محصول القمح النابت.

وبحسب إحصائيات مديرية الزراعة، تبلغ المساحة المزروعة بالقمح في حدود القضاء نحو 140 ألف دونم. ويؤكد الخبراء أن غياب أشعة الشمس الكافية مع كثرة الأمطار يستوجب الإسراع في استخدام الأسمدة لحماية هذا المحصول الاستراتيجي.