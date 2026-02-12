تعزيزاً للشراكة الأمنية.. تدريبات مشتركة بين القنصلية الأمريكية وأمن البشمركة في أربيل

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل، عن استضافة وحدة المتفجرات (K9) التابعة لوزارة البشمركة في حكومة إقليم كوردستان العراق، وذلك في إطار برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى رفع كفاءة العمليات الأمنية المشتركة.

وذكر بيان صادر عن القنصلية، أن الوحدة المتخصصة في كشف المتفجرات شاركت في تمرين مشترك مع مكتب الأمن الإقليمي (RSO) والمجموعة العسكرية الأمريكية في العراق، مؤكداً على أهمية هذا التعاون في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتطوير مهارات الفرق الميدانية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع استعدادات الولايات المتحدة للاحتفال بذكرى "Freedom250" (مرور 250 عاماً على الاستقلال الأمريكي) في تموز المقبل. واعتبرت القنصلية أن هذا النشاط التدريبي ليس مجرد تمرين عسكري، بل هو تجسيد لـ "القيم المشتركة" التي صاغت سياسة الولايات المتحدة الخارجية على مدى قرنين ونصف من الزمان.

واختتمت القنصلية بيانها بالتأكيد على التزام واشنطن الثابت بدعم الشراكة المستدامة مع إقليم كوردستان، مشيدةً بالدور المحوري الذي تلعبه قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم في منظومة الأمن والتعاون الثنائي.

يُذكر أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم اللوجستي والتدريبي لقوات البشمركة في إطار مذكرات تفاهم تهدف إلى إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية في الإقليم لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.