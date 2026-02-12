حرس الحدود يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة على الحدود السورية اللبنانية

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في وزارة الدفاع السورية، محاولة تهريب مواد مخدرة في منطقة جرد رأس المعرة على الحدودِ السورية اللبنانية.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن العملية جاءت بعد نصب كمين محكم أسفر عن اشتباك مع المهربين، ما دفعهم إلى الفرار باتجاه الأراضي اللبنانية.

ولفتت إلى أن قوى الحرس ضبطت خلال العملية نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة، إضافة إلى دراجة نارية، حيث جرى نقل المضبوطات إلى المركز واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.

وتأتي العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة آفة المخدرات وضرب وتفكيك الشبكات التي تعمل على تهريبها عبر الحدود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.