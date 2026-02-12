مقتل امرأة من شرق كوردستان في مدينة السليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – عُثر على جثة امرأة من شرق كوردستان ، مقيمة في مدينة السليمانية، مقتولةً داخل مجمع سكني. وأكدت شرطة السليمانية أن التحقيقات لا تزال جارية لإلقاء القبض على الجاني وكشف ملابسات الحادثة.

الخميس، 12 شباط 2026، عقب العثور على جثة الضحية في مجمع "كولي شار" السكني، صرح المتحدث باسم شرطة السليمانية، آري لطيف، بأن الضحية تبلغ من العمر 40 عاماً، وهي في الأصل من مواطني شرق كوردستان لكنها تقيم في السليمانية، مشيراً إلى فتح ملف تحقيق في الحادثة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن الضحية كانت تدير صالون تجميل نسائياً، وكانت تسكن سابقاً في "القرية الألمانية" قبل أن تنتقل للعيش في مجمع "كولي شار".

وحول المعلومات المتداولة بشأن الجريمة، قال آري لطيف: "التحقيقات مستمرة، وما يُشاع حول أن القاتل يعمل بائعاً للخضار والفواكه هو مجرد أقاويل وتكهنات حتى الآن. لا يمكننا الإدلاء بأي معلومات رسمية حتى انتهاء التحقيقات".

هذا وتتحفظ دائرة الطب العدلي في السليمانية على جثة الضحية حالياً، بانتظار وصول ذويها لاستلامها.