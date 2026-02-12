وزارة التجارة العراقية توسّع خدمات البطاقة التموينية الإلكترونية

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) – أعلنت وزارة التجارة العراقية استئناف عدد من الخدمات المهمة المتعلقة بالتموين في جميع الفروع، وأبرزها حذف أسماء المتوفين وتعليق التموين. وفي خطوة جديدة، بدأ العمل على إضافة أسماء الأطفال دون سن الثانية عشرة (12 عاماً) عبر النظام الإلكتروني في تسعة فروع، تشمل محافظتي دهوك وحلبجة.

الخميس، 12 شباط/ فبراير 2026، أعلنت وزارة التجارة العراقية رسمياً استئناف خدمات تعليق التموين، ورفع التعليق، وحذف أسماء المتوفين في جميع فروع توزيع المواد الغذائية.

وبالتزامن مع هذا القرار، تم تفعيل خدمة "إضافة أسماء الأطفال دون سن الثانية عشرة" عبر تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية في تسعة فروع محددة، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة. وهذه الفروع هي: (دهوك، حلبجة، بلد، صلاح الدين، واسط، ميسان، ذي قار، بابل، والديوانية).

وصرح طالب حسن نعمة، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة التجارة، قائلاً: "يأتي هذا القرار في إطار خطط الوزارة لتطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضاف أن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الجديدة سيسهم بشكل فعال في تبسيط الإجراءات وتخفيف الازدحام والضغط على مكاتب توزيع المواد الغذائية.

وأوضح مدير عام دائرة التخطيط أن الوزارة تعمل وفق خطة منظمة لتوسيع نطاق هذه الخدمات تدريجياً، لتشمل جميع فروع توزيع المواد الغذائية في بغداد وبقية المحافظات.

وتواصل وزارة التجارة تحديث بيانات البطاقة التموينية لضمان وصول الحصص الغذائية إلى مستحقيها.