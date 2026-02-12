أربيل تستضيف مؤتمر (كوردستان بلا إدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية)

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يعقد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد الموافق 15 شباط 2026، المؤتمر الثاني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تحت عنوان (إقليم كوردستان بلا إدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية)، وذلك بدعم من اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتنسيق مع منظمة الدولیة لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين.



وبهذا الصدد، صرّح الدكتور ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم قائلاً: “في هذا المؤتمر الدولي الذي يُعقد في إطار تنفيذ التوصيات الدولية، سيشارك مسؤولون من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والسلطة القضائية، والأطراف السياسية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الشخصيات الدينية”.



وأوضح زيباري أنه سيتم تسليط الضوء على أهمية استراتيجية حكومة إقليم كوردستان في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن استعراض أعمال ونشاطات المؤسسات الحكومية المعنية في هذا المجال.



وأضاف منسق التوصيات الدولية: إن المؤتمر يمثل خطوة هامة في قضية مكافحة المخدرات، وتوعية المجتمع، وإعادة تأهيل الضحايا، بالإضافة إلى عرض الاحتياجات والتحديات أمام المجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتقديم الخبرات والاستشارات والتعاون اللوجستي والفني.



كما أشار إلى أنه من المقرر الإعلان خلال المؤتمر عن مشروع واسع وشامل ومتعدد الأبعاد خاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يحمل اسم “النجاة”، والذي ستستفيد منه مؤسسات حكومة إقليم كوردستان والجهات المحلية ذات الصلة.