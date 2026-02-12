نيجيرفان بارزاني يصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الخميس، 12 شباط 2026، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تلبيةً لدعوة رسمية للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

ومن المقرر أن يعقد نيجيرفان بارزاني، على هامش أعمال المؤتمر، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين الدوليين.

وستتركز هذه المباحثات حول الملفات السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.

ويُعد مؤتمر ميونخ للأمن منصة دولية بارزة تُعقد سنوياً بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والخبراء، حيث يوفر فرصة حيوية لتبادل الآراء ووجهات النظر حول قضايا الأمن والاستقرار العالمي، والبحث عن حلول فاعلة للأزمات والتوترات الدولية الراهنة.