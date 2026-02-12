أوميد خوشناو: لن يُسمح بأي تظاهرة في أربيل دون استحصال موافقة رسمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – أعلن محافظ أربيل أن التظاهر دون ترخيص ممنوع منعاً باتاً لأي شخص أو جهة بموجب القوانين والتعليمات النافذة. وأكد أن أي طرف ينظم تظاهرة دون الحصول على موافقة رسمية، ستتخذ القوات الأمنية بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وصرح أوميد خوشناو، محافظ أربيل ورئيس اللجنة الأمنية فيها، اليوم الخميس 12 شباط 2026، قائلاً: "بخصوص التظاهرة التي انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة أربيل بذريعة الإساءة للمقدسات الدينية؛ فإن أصل الموقف يعود لقصيدة قرأها فتى مراهق خلال تظاهرات سابقة داعمة لـ (غرب كوردستان - روج آفا)، ولم تكن تلك القصيدة من تأليفه، كما أن الفتى وعائلته المسلمة قدموا اعتذاراً علنياً ولعدة مرات، إلا أن البعض استغل هذا الموقف لتنظيم تظاهرة غير مرخصة وسط المدينة".

وشدد محافظ أربيل في حديثه: "نجدد التأكيد على أن التظاهر دون إذن مسبق غير مسموح به قانونياً لأي طرف كان، وهو محظور تماماً. وكل من يخالف ذلك ويخرج في تظاهرة غير مرخصة، ستقوم الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات الردعية المطلوبة بحقه".

وأضاف خوشناو: "منذ مدة، يدعو بعض المتطرفين لتنظيم تظاهرات جديدة في مدينة أربيل، لكن لا يوجد أي مبرر يدفعهم لذلك. لذا، فقد منحنا الصلاحيات الكاملة للقوات الأمنية من (الآسايش والشرطة) لاتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يقدم على هذا الفعل؛ فالتظاهر والتجمعات والاحتجاجات لها سياقاتها القانونية الخاصة، ولن نسمح بأي تظاهرة في أربيل دون ترخيص رسمي".