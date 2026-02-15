حملان: وفد من الإقليم يزور بغداد لبحث الموازنة والجمارك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن ريباز حملان، مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، أن وفداً رفيع المستوى من حكومة الإقليم يعتزم زيارة العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة جملة من القضايا الهامة المتعلقة بالموازنة العامة، والجمارك، والمنافذ الحدودية.

وفي تصريح لـ (كوردستان 24)، اليوم الأحد 15 شباط 2026، أوضح حملان أن "أحد الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة هو التباحث بشأن التعليمات والإجراءات الجديدة المطبقة في المنافذ الحدودية والجمارك العراقية، وبشكل خاص نظام أسيكودا - Asycuda الذي تسبب بمشاكل كبيرة لأصحاب الأعمال والشركات في إقليم كوردستان، وشكّل عائقاً أمام حركة التجارة".

وأضاف حملان أن الوفد سيناقش أيضاً مع مسؤولي وزارة المالية الاتحادية والجهات المعنية حصة الإقليم في موازنة عام 2024، وملف تسليم الإيرادات المحلية، مؤكداً أن الهدف من هذه الحوارات هو الوصول إلى تفاهمات جديدة تفضي إلى حل المشكلات المالية العالقة بين أربيل وبغداد.

تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه حكومة إقليم كوردستان إلى تعزيز التنسيق مع الطاقم الجديد في وزارة المالية الاتحادية، لتجنب أي عقبات تقنية أو مالية قد تنعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين وحركة السوق في الإقليم.

ومن المتوقع أن يصل الوفد إلى بغداد خلال الأسبوع الجاري لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.