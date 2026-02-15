بارزاني الخيرية تواصل حملاتها الإغاثية في روجافا وتوزع آلاف السلال الغذائية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تستمر مؤسسة بارزاني الخيرية في تقديم المساعدات الغذائية والطبية في مناطق رۆژآفا (غرب كوردستان).

وقال أحد مشرفي فرق المؤسسة بأن تواجدهم لن يقتصر على الفترة الحالية، بل ستبقى المؤسسة وتستمر حملاتها حتى بعد تجاوز هذه الظروف.

تفاصيل المساعدات في قامشلو

أفاد مراسل كوردستان 24، أكرم صالح، من حي جودي بوسط مدينة قامشلو، بأن فرق المؤسسة تدير حالياً حملة توزيع واسعة تستهدف سكان الحي. وحتى الآن، نفذت المؤسسة عدة مبادرات إنسانية في المدينة شملت:

توزيع وجبات طعام ساخنة.

تقديم 200 طن من الطحين للمخابز لتوفير الخبز للمواطنين مجاناً.

توزيع 500 سلة غذائية وطبية على الأهالي والمستشفيات.

استهداف الفئات الأكثر احتياجاً

وفي تصريح لـ كوردستان 24، قال كارزان نوري، ممثل مؤسسة بارزاني الخيرية: التزاماً بتوجيهات الرئيس بارزاني لإيصال المساعدات لجميع أهالي رۆژآفا، يسعدنا اليوم أن يستفيد سكان حي جودي من هذه الحملة.

وأضاف: هذا الحي يقطنه ذوو الدخل المحدود، ونحن نوزع حالياً نحو 4500 سلة غذائية ومستلزمات أساسية على أكثر من 4000 عائلة دون تمييز.

وأكد أن المساعدات ستشمل الأحياء الفقيرة الأخرى في قامشلو خلال الأيام القادمة.

فرق متخصصة واستمرارية العمل

تتوزع فرق المؤسسة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، حيث خُصص فريق لمتابعة احتياجات النازحين المقيمين في المدارس والمساجد.

وحول مدة استمرار هذه النشاطات، أضاف نوري: بناءً على توصية الرئيس بارزاني، سيواصل مكتب المؤسسة في قامشلو نشاطاته في مراكز المدن والبلدات الأخرى حتى بعد استقرار الأوضاع. مؤسسة بارزاني ستبقى دائماً إلى جانب شعبنا العزيز في رۆژآفا.

إحصائيات إجمالية: وصلت حتى الآن أكثر من 410 شاحنة محملة بمساعدات متنوعة عبر المؤسسة، شملت النازحين في عامودا، وسكان قامشلو، وديرك، وكركي لكي، حيث يتم التوزيع يومياً وفق برنامج منظم.