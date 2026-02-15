بتنسيق مع الجانب الأمريكي.. دمشق تعلن استعادة قاعدة "الشدادي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد 15 شباط/فبراير 2026، استعادة السيطرة على قاعدة "الشدادي" العسكرية، وذلك في إطار تنسيق مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن وحدات من الجيش السوري تسلمت قاعدة الشدادي الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الحسكة. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب تنسيق متبادل مع الجانب الأمريكي، وتعد تحولاً بارزاً في خارطة السيطرة الميدانية بالمنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع أن قوات الجيش العربي السوري بسطت سيطرتها الكاملة على قاعدة "التنف" ومحيطها، تزامناً مع انسحاب القوات الأمريكية منها واتجاهها نحو الأراضي الأردنية. وأضاف البيان أن وحدات الجيش بدأت بالانتشار الفعلي على طول الشريط الحدودي مع الأردن والعراق في منطقة بادية التنف.

وكانت القوات الأمريكية، التي كانت تتمركز في المنطقة ضمن جهود التحالف الدولي، قد أخلت مواقعها يوم الأربعاء الماضي، 11 شباط 2026، وانتقلت إلى قاعدة "البرج 22" (Tower 22) داخل الأراضي الأردنية، والتي تبعد كيلومترات قليلة عن التنف، وذلك بموجب تفاهمات ضمت الجيش السوري والحكومة الأردنية.

يُذكر أن قاعدة التنف كانت قد أُنشئت من قبل القوات الأمريكية عام 2016 عند المثلث الحدودي الاستراتيجي الذي يربط سوريا والعراق والأردن؛ بهدف معالجة ملف تنظيم داعش ومراقبة التحركات العسكرية الإقليمية في المنطقة.