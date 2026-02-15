ديندار زيباري: حققنا تقدماً بنسبة 65% في مكافحة المخدرات واعتقال أكثر من ألف تاجر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ضمن فعاليات "المؤتمر الثاني لمكافحة المخدرات" الذي عُقد تحت شعار "كوردستان خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية"، أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن الإقليم حقق تقدماً ملحوظاً بنسبة 65% في مسار مكافحة هذه الظاهرة.

وصرح زيباري لـ (كوردستان 24)، اليوم الأحد 15 شباط 2026، بأن جهود اجتثاث المواد المخدرة تكثفت بشكل كبير ضمن برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان. وكشف عن تمكن الأجهزة الأمنية والقضائية من إلقاء القبض على أكثر من (ألف) تاجر مخدرات وصدرت بحقهم أحكام قضائية حتى الآن.

وأكد زيباري أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو الوصول إلى "كوردستان خالية من السموم"، مضيفاً: "اجتماعنا اليوم يهدف إلى تشخيص التحديات التي تواجهنا ووضع خطط أكثر إحكاماً لمواجهة المخاطر التي تهدد نسيج مجتمعنا".

من جانب آخر، سلط زيباري الضوء على المساعي الإنسانية والصحية للحكومة في ملف علاج المدمنين، مشيراً إلى أن إحدى أهم الخطوات العملية كانت وضع حجر الأساس لمركز تأهيل متخصص، بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمات أخرى. وأوضح أن الهدف هو التعامل مع المتعاطين كضحايا وتوفير العلاج اللازم لهم لضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية وممارسة دورهم في المجتمع.

وتأتي هذه التحركات في وقت تعمل فيه حكومة إقليم كوردستان على تشديد الرقابة على الحدود، وتكثيف حملات التوعية في المراكز التعليمية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من مخاطر الإدمان.