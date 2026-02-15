"قسد" وألمانيا تؤكدان في ميونيخ على أولوية مكافحة الإرهاب وتنفيذ الاتفاقات السياسية

منذ 21 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - شهد مؤتمر ميونيخ للأمن حراكاً دبلوماسياً لافتاً لقوات سوريا الديمقراطية، تمثل في لقاء القائد العام مظلوم عبدي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. اللقاء الذي اتسم بطابع استراتيجي، ركز على ضرورة تحويل الانتصارات العسكرية ضد الإرهاب إلى استقرار سياسي مستدام.

وشدد الجانبان على أن اتفاقية 29 كانون الثاني تمثل حجر زاوية في المرحلة المقبلة، حيث تعهد الجانب الألماني بممارسة دور إيجابي في مراقبة وتنفيذ الاتفاق. وأكد عبدي في سياق حديثه أن تلافي عودة التهديدات الإرهابية مرتبط بشكل وثيق بمدى الالتزام الدولي بدعم القوى المحلية الفاعلة على الأرض.