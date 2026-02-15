ترامب: تخصيص 5 مليارات دولار ونشر قوات دولية لإعادة إعمار غزة

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24) - كشف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن تخصيص المجتمع الدولي مبلغ 5 مليارات دولار ونشر آلاف الجنود لضمان إعادة إعمار واستقرار قطاع غزة، موجهاً في الوقت ذاته تحذيراً شديد اللهجة لحركة حماس بضرورة نزع سلاحها بالكامل وبشكل فوري.

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد 15 فبراير/شباط 2026، كشف دونالد ترامب عن تفاصيل الاجتماع المرتقب لـ "هيئة السلام" المعنية بقطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم جمع 5 مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع.

وأوضح ترامب أنه سيعقد اجتماعاً مع أعضاء الهيئة يوم الخميس 19 فبراير/شباط 2026، في "معهد دونالد ترامب للسلام" بالعاصمة واشنطن.

وكتب ترامب: "نعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة". كما أفصح عن الالتزام بتعبئة آلاف الموظفين والجنود للمشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" والشرطة المحلية، بهدف ترسيخ الأمن وإرساء السلام لسكان القطاع.

ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً صارماً لحركة حماس قائلاً: "من الأهمية بمكان أن تلتزم حماس بتعهداتها بنزع السلاح بشكل فوري وكامل".

وأشار ترامب إلى أنه كان قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن خطة لإنهاء النزاع في غزة، وهي الخطة التي حظيت بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وأعقبها إيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن. وأضاف: "ستكون هيئة السلام الهيئة الدولية الأكثر تأثيراً في التاريخ، ويشرفني أن أتولى رئاستها".

وتأتي هذه التحركات ضمن الرؤية التي قدمها دونالد ترامب لمستقبل غزة، والتي تقضي بإشراف مفوضية دولية تُعرف باسم "مفوضية السلام" على الإدارة المؤقتة للقطاع.

وفي سياق متصل، ذكر البيت الأبيض في بيان له أنه تم تشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" برئاسة الدكتور علي شعث، حيث ستتولى اللجنة مهام إعادة بناء المؤسسات العامة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتأسيس البنية التحتية للحوكمة المحلية.

ووفقاً للبيان، تضم الهيئة التنفيذية للمفوضية شخصيات بارزة تشمل: ماركو روبيو، ستيڤ ويتكوف، جاريد كوشنر، توني بلير، مارك روان، أجاي بانجا، وروبرت غابرييل. وتهدف هذه المجموعة بشكل أساسي إلى الإشراف على عمليات إعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وبناء القدرات الإدارية في قطاع غزة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد صادق في 29 سبتمبر/أيلول 2025 على خطة شاملة لوقف إطلاق النار في غزة تتألف من 21 نقطة، نصت إحداها على تشكيل "مجلس السلام" للإدارة المؤقتة للقطاع برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.