وفد "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" يزور إيمرالي غداً

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24) - يتوجه وفد من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM) غداً لزيارة عبد الله أوجلان، علماً أن آخر لقاء للوفد معه كان في 17 كانون الثاني/يناير الماضي.

الأحد، 15 شباط/فبراير 2026، أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب "ديم" بأن وفد الحزب سيتوجه غداً الاثنين، 16 شباط 2026، إلى سجن إيمرالي. ويضم الوفد كلاً من: "بيرفين بولدان"، و"مدحت سنجار"، و"أوزغور فايق".

وكان وفد إيمرالي التابع للحزب قد أصدر بياناً رسمياً يوم الخميس، 12 شباط 2026، بشأن اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن اللقاء جرى في أجواء "مهمة"، حيث أكد الجانبان على ضرورة مواصلة عملية السلام والحل الديمقراطي.

وأشار وفد حزب "ديم" إلى أنه من أجل بناء الثقة واتخاذ خطوات ملموسة، تبرز الحاجة إلى تكثيف جهود البرلمان التركي، والوزارات المعنية، والمؤسسات الحكومية.

كما تناول الاجتماع محوراً آخر يتعلق بالآليات القانونية، حيث شدد الوفد على أهمية إعداد تقرير "اللجنة الوطنية للتعاون والأخوة والديمقراطية".