بغداد و"قسد" تؤكدان حماية الأمن ومنع تصاعد التوترات

منذ 3 ساعات

اربيل (كوردستان24) - التقى وزير الخارجية العراقي بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، حيث شدد الجانبان على أهمية تهدئة الأوضاع والحفاظ على استقرار المنطقة.

الأحد، 15 شباط/فبرایر 2026، التقى فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، مع مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات الأمنية على الساحة السورية. وفي هذا الإطار، جدد وزير الخارجية تأكيد دعم العراق للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق مع "الحكومة الانتقالية السورية".

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول التباحث بشأن عملية نقل سجناء تنظيم "داعش" إلى العراق، وتبادل وجهات النظر حول طبيعة ملف المعتقلين. وفي هذا الصدد، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومنع وقوع أي توترات، فضلاً عن الحفاظ على الهدوء واتباع سياسة ضبط النفس.