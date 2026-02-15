وزارة الكهرباء: فواتير 80% من المنازل بلغت أقل من 160 ألف دينار

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - أكدت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، في بيان لها اليوم الأحد 15 شباط/فبرایر 2026، أن أسعار استهلاك الكهرباء لم تشهد أي تغيير، مشددةً على أن أي تعديل في التعرفة يجب أن يحظى حصراً بموافقة مجلس الوزراء.

وذكر البيان أن حكومة الإقليم تدرك أن قيمة فواتير الكهرباء لبعض المنازل خلال هذا الشتاء كانت أعلى من الأشهر السابقة، مؤكدة أنها تتعامل مع هذا الملف بجدية تامة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

وكدعم للمشتركين في القطاع السكني، أعلنت الوزارة أنه لغاية تاريخ 12 آذار/ مارس المقبل، فإن أي مبلغ مالي يتم دفعه عبر منصة الفاتورة الإلكترونية (e-bill) -سواء كان لمستحقات مشروع "روناكي" أو كديون سابقة- سيتم خصم نسبة 20% من قيمته من فواتير الأشهر القادمة.

ولمزيد من الشفافية وإطلاع الرأي العام، استعرضت الوزارة بيانات دقيقة حول الفواتير الأخيرة للمشتركين في عموم الإقليم كما يلي:

إقليم كوردستان (عامة):

خلال دورة حسابية بلغ متوسطها 45 يوماً، كانت النتائج كالتالي:

· 50% من المشتركين في مشروع "روناكي" بلغت قيمة فواتيرهم أقل من (73,000 د.ع)، بمعدل استهلاك (853 كيلوواط/ساعة).

· 80% من المشتركين في مشروع "روناكي" بلغت قيمة فواتيرهم أقل من (160,000 د.ع)، بمعدل استهلاك (1,469 كيلوواط/ساعة).

أربيل:

· 50% من المشتركين بلغت فواتيرهم أقل من (83,000 د.ع)، بمعدل استهلاك (958 كيلوواط/ساعة).

· 80% من المشتركين بلغت فواتيرهم أقل من (177,000 د.ع)، بمعدل استهلاك (1,569 كيلوواط/ساعة).

السليمانية:

· 50% من المشتركين بلغت فواتيرهم أقل من (54,000 د.ع)، بمعدل استهلاك (661 كيلوواط/ساعة).

· 80% من المشتركين بلغت فواتيرهم أقل من (118,000 د.ع)، بمعدل استهلاك (1,195 كيلوواط/ساعة).

دهوك:

· 50% من المشتركين بلغت فواتيرهم أقل من (102,000 د.ع)، بمعدل استهلاك (1,061 كيلوواط/ساعة).

· 80% من المشتركين بلغت فواتيرهم أقل من (224,000 د.ع)، بمعدل استهلاك (1,759 كيلوواط/ساعة).

حلبجة:

· 50% من المشتركين بلغت فواتيرهم أقل من (42,000 د.ع)، بمعدل استهلاك (540 كيلوواط/ساعة).

· 80% من المشتركين بلغت فواتيرهم أقل من (81,000 د.ع)، بمعدل استهلاك (906 كيلوواط/ساعة).

وعزت الوزارة ارتفاع مبالغ الفواتير في هذا الشتاء إلى سببين رئيسيين:

1. طول الدورة الحسابية: بلغ متوسط الدورة الحسابية للفاتورة 45 يوماً، والدورة الأطول تعني استهلاكاً أكبر دون تغيير في الأسعار. فعلى سبيل المثال، تُحتسب أول 400 كيلوواط/ساعة في دورة الـ 30 يوماً بسعر 72 د.ع لكل كيلوواط، أما إذا امتدت الدورة إلى 45 يوماً، فيُحتسب سعر الـ 72 د.ع لأول 600 كيلوواط/ساعة؛ وفي كلتا الحالتين يستفيد المشترك من أدنى شريحة استهلاك.

2. زيادة الاستهلاك الفعلي: شهد هذا الشتاء زيادة ملحوظة في استخدام الكهرباء مقارنة بالسنوات السابقة بسبب البرودة الشديدة، مما أدى لزيادة الاعتماد على أجهزة التدفئة الكهربائية. كما أن هذا هو الشتاء الأول الذي تتوفر فيه الكهرباء للمشتركين على مدار 24 ساعة، وهو ما يتطلب وقتاً للتكيف مع نمط الاستهلاك الجديد.