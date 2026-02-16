مقابلات مع ثلاثة مرشحين لإدارة معهد العالم العربي في باريس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يجتمع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين بثلاثة "مرشّحين" لإدارة معهد العالم العربي في باريس بعد استقالة مديره جاك لانغ الذي ورد اسمه في ملفّات إبستين، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من دوائر الوزير ومصادر على علم بالتطوّرات.

وقالت مصادر مقرّبة من الوزير إنه "سيقابل اليوم (الإثنين) ثلاثة مرشّحين تمّ انتقاؤهم".

وأفادت مصادر مطلعة أن المرشّحين اختيروا "من بين عدّة ترشيحات تلقائية" لإدارة المؤسسة العريقة، من بينهم آن-كلير لوجاندر المستشارة الحالية لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الخلّية الدبلوماسية في القصر الرئاسي وكريم أملال السفير السابق لشؤون المتوسط.

أما المرشّح الثالث، فهو أوليفييه بوافر دارفور السفير المكلّف بالمنطقتين القطبيتين والشؤون البحرية، بحسب مصادر مطلعة.

ومن المرتقب أن تقترح الدولة الفرنسية رئيسا جديدا للمعهد الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس إدارته.

فُتح تحقيق في فرنسا في السادس من شباط/فبراير على خلفية شبهات "بالتستر على الاحتيال الضريبي في ظروف مشدّدة للعقوبة" يطال جاك لانغ الوزير الاشتراكي السابق وابنته كارولين.

ولم توجّه أيّ تهمة بعد للانغ (86 عاما) الذي تنحّى عن منصبه تحت الضغوطات في السابع من شباط/فبراير.

وورد اسمه في المستندات التي عمّمتها وزارة العدل الأميركية 673 مرّة في سياق مراسلات مع المجرم الجنسي جيفري إبستين. وكشفت المبادلات عن علاقات قائمة على المصالح بينهما.



المصدر:فرانس برس