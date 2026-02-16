ركود يضرب الأسواق العراقية.. مطالبات بخفض التعرفة الجمركية مع قرب شهر رمضان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تشهد الأسواق العراقية حالة من الركود الاقتصادي الحاد (وصلت إلى 100% في بعض القطاعات) تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأبدى مواطنون وتجار استياءهم من الارتفاع المفاجئ في الأسعار، معتبرين أن رفع "التعرفة الجمركية" من قبل حكومة تصريف الأعمال هو السبب الرئيس وراء هذه الأزمة.

وأكد أصحاب مصالح أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بشكل كبير، حيث قفزت أسعار بعض المواد الأساسية وقطع الغيار بنسبة تجاوزت الـ 200%، مما دفع ببعض التجار إلى التفكير في نقل أنشطتهم التجارية إلى إقليم كوردستان (أربيل) للاستفادة من التسهيلات الجمركية هناك.

ويناشد الشارع العراقي الجهات المعنية بضرورة التدخل السريع لمراقبة الأسعار، وتوفير الحصة التموينية بانتظام، وإعادة النظر في السياسات الضريبية المفروضة مؤخراً، لتخفيف العبء عن كاهل العائلات ذات الدخل المحدود.