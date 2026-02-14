أربيل تحتفي بذاكرتها الفنية: افتتاح متحف وجاليري "بژار أربيلي"

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على الإرث الفني للعاصمة أربيل، افتتح اليوم السبت متحف وجاليري "بژار أربيلي" الفني، وسط حضور رسمي ونخبة من الأوساط الثقافية والفنية.

رعى حفل الافتتاح ساسان عوني، وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، وأوميد خوشناو، محافظ أربيل، إلى جانب سيروان عثمان، المدير العام للثقافة والفنون، وبمشاركة واسعة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وعقب مراسم الافتتاح، جرى تنظيم جولة في أروقة وأقسام المتحف والجاليري، حيث أشاد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بمبادرة الفنان بژار أربيلي. وأكد خوشناو أن "هذا الصرح الفني لن يكون مجرد معرض للصور أو المقتنيات، بل سيتحول إلى جزء أصيل من الذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة أربيل"، معرباً عن دعمه الكامل لمثل هذه المشاريع التي تبرز الوجه الحضاري للمدينة وتوثق نتاج مبدعيها.

بژار كريم سليم، المعروف باسم بژار أربيلي، يبلغ من العمر 61 عاماً من أربيل، ولد في عائلة تعشق الفن والموسيقى، وقد طور حب الخط في طفولته.