إصدار "داكۆ للمسرح".. مجلة فصلية جديدة متخصصة في فنون المسرح بالسليمانية

أربيل (كوردستان24)- أصدر معهد "داكۆ" لتنمية الفن والثقافة في مدينة السليمانية، مجلة فصلية جديدة متخصصة في فن المسرح تحمل اسم "داكۆ للمسرح" (داکۆ بۆ شانۆ)، بإشراف آراس عبد الله وتصميم فرياد حسن.

وفي تصريح لـ (كوردستان 24)، اليوم الأحد 15 شباط/فبراير 2025، قال مشرف المجلة آراس عبد الله: "هذا هو العدد الأول من المجلة، وقد خُصص محتواها بالكامل لفن المسرح على المستويين المحلي والعالمي. وتتنوع المواد المنشورة بين المقالات، البحوث الرصينة، النصوص المسرحية الكوردية، والنصوص العالمية المترجمة".

وأشار عبد الله إلى أن المجلة تجمع بين دفتيها نتاجات جيل الرواد والأسماء اللامعة في المسرح الكوردي، إلى جانب جيل الشباب والمبدعين الجدد في مجال الكتابة المسرحية.

وأضاف: "هدفنا لا يقتصر على الطباعة والنشر فحسب، بل نسعى لخلق حراك تنافسي بين المسرحيين وكتاب الدراما في كوردستان، وذلك من خلال إطلاق مسابقة للنصوص المسرحية الكوردية؛ حيث ستتولى لجنة مختصة اختيار النصوص المتميزة لتحويلها لاحقاً إلى عروض مسرحية على الخشبة".

وأكد مشرف المجلة أن "داكۆ للمسرح" ستشكل إضافة نوعية للمشهد الفني، وستمهد الطريق لتقديم أعمال إبداعية ومنشورات قيمة لقرأ المسرح الكوردي والعالمي.

يذكر أن "داكۆ للمسرح" هي مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر، وتوزع في كافة مدن وبلدات إقليم كوردستان.