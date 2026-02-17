العدل العراقية تنفي صحة قائمة متداولة تخص جنسيات سجناء داعش المنقولين من سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة العدل العراقية، اليوم الإثنين، صحة قائمة متداولة تخص جنسيات سجناء داعش المنقولين من سوريا إلى العراق.

وقالت الوزارة، في بيان: إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية تداولت قائمةً تتضمن أعداد وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم من قوات التحالف الدولي ضد عصابات داعش الإرهابية"، مبينة أن "القائمة المتداولة غير صحيحة، ولا تمثل أي بيان رسمي صادر عنها، كما أنها غير معتمدة من قبل الجهات المختصة".

وأضاف أن "الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الاستلام جرت وفق الأطر الرسمية المعتمدة، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية المختصة"، مشيرة إلى أن "تحقيقات الأجهزة الأمنية المعنية ما زالت جارية لتثبيت بيانات وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم، وفقاً للقانون".

ودعت الوزارة "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، واعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها حصراً، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثقة التي قد تُربك الرأي العام أو تؤثر في سير الإجراءات القانونية".