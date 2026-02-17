الضمان الاجتماعي في كوردستان يكشف عن قفزة في أعداد العمال المسجلين

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف المدير العام للعمل والضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان، مريوان بكوك، اليوم الثلاثاء 17 شباط 2026، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بأوضاع العمال ومشاريع القطاع الخاص في الإقليم، مؤكداً أن أعداد المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي تشهد زيادة مستمرة.

وقال بكوك في تصريح خاص لموقع (كوردستان 24): "إن عدد العمال الذين تم تسجيلهم وشمولهم بالضمان الاجتماعي وصل حتى الآن إلى أكثر من 270 ألف عامل، وهذا الرقم في تصاعد يومي". وأشار إلى أن المديرية تمكنت من شمول 57 ألف مشروع متنوع في مختلف مناطق الإقليم بمظلة الضمان الاجتماعي.

وحول مسألة شمول أصحاب المهن الحرة والكسبة في الأسواق بالضمان الاجتماعي، أوضح بكوك أن القانون النافذ حالياً في الإقليم لا يتيح شمول هذه الفئة. وأضاف: "لقد قمنا في وقت سابق بتعديل القانون داخل مجلس الوزراء، إلا أن تعطل برلمان كوردستان عقب قرار المحكمة الاتحادية حال دون المصادقة عليه. ونحن نأمل أن يتم تفعيل هذا القانون في المستقبل القريب ليتمكن أصحاب المهن الحرة من الاستفادة من حقوق الضمان".

وشدد المدير العام على أن لجان التفتيش التابعة لمديرية العمل والضمان الاجتماعي تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الشركات وأصحاب العمل، مؤكداً إعداد تقارير دقيقة حول مدى الالتزام بالتعليمات، ومشدداً على أن أي جهة لا تلتزم بالضوابط ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تطرق بكوك إلى ملف المتقاعدين، مبيناً أن نحو 1000 شخص في الإقليم يتقاضون رواتبهم الشهرية كمتقاعدين عن قطاع الضمان الاجتماعي عبر الصكوك البنكية.

أما بخصوص المتقاعدين المقيمين في الإقليم والتابعين للحكومة الاتحادية (والبالغ عددهم نحو 150 شخصاً)، فقد أعلن بكوك عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية لصرف رواتبهم عبر بطاقات "كي كارد" والمصارف، وذلك لتجاوز المشكلات التي واجهوها سابقاً في استلام مستحقاتهم عبر المصارف الحكومية.