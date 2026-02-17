طيور النورس تضفي لوحة سياحية ساحرة على نهر دجلة في الموصل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- مع حلول فصل الشتاء، تتجمع آلاف طيور النورس فوق مياه نهر دجلة وبالقرب من جسر الموصل القديم، ما حول المنطقة إلى وجهة سياحية ومقصد للعائلات الباحثة عن الراحة، وفي الوقت نفسه، باتت هذه الظاهرة مصدراً لرزق بائعي الخبز الذين يقدمون بضاعتهم للسياح لإطعام الطيور.

ويمنح امتزاج أصوات النوارس مع تدفق مياه النهر مشهداً خلاباً يأسر الألباب. أحمد، أحد الشباب الذين يبيعون الخبز يومياً هناك، وجد في هذا التجمع السياحي فرصة لتأمين قوت يومه.

يقول أحمد خباز، وهو بائع خبز، في تصريح لـ "كوردستان 24": "مصدر رزقي يعتمد كلياً على بيع الخبز هنا؛ لقد تحول المكان إلى معلم سياحي يرتاده الكثيرون. يشتري الناس الخبز مني بمبلغ ألف أو ألفي دينار ليقدموه طعاماً للطيور".

وقد تزايدت أعداد هذه الطيور البيضاء المهاجرة إلى نهر دجلة خلال هذا الموسم، لتجذب أنظار سكان الموصل وتصبح مكاناً مفضلاً للتنزه العائلي.

من جانبه، يقول المواطن مصطفى عزيز: "هذه الطيور والطبيعة الجميلة تثير الإعجاب حقاً، وأطفالنا يرغبون دائماً في المجيء إلى هنا. أما بالنسبة لنا ككبار في السن، فالمكان يمنحنا شعوراً بالهدوء والسكينة، ورؤية النوارس تريح النفس".

ويجتمع مئات الأشخاص يومياً فوق جسر الموصل القديم، المعروف بجسر "باب الطوب"، لمشاهدة هذه المناظر والاستمتاع بالأجواء الهادئة التي خلقتها أسراب النوارس وهي تحلق فوق مياه نهر دجلة.