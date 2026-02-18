هبوط أول طائرة ركاب اوروبية في كراكاس منذ الاطاحة بمادورو

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "اير يوروبا" الإسبانية في فنزويلا، بحسب موقع الكتروني لتتبع الرحلات الجوية، لتكون بذلك أول رحلة تجارية أوروبية تصل إلى البلاد منذ إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وتوقفت العديد من شركات الطيران الدولية عن تسيير رحلات إلى فنزويلا بعد تحذير الولايات المتحدة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من احتمال قيامها بنشاط عسكري هناك، قبل عمليتها العسكرية المفاجئة ضد مادورو في 3 كانون الثاني/يناير.

وهبطت طائرة "اير يورويا" البوينغ 787 دريملاينر في مطار سيمون بوليفار الدولي قرب كراكاس عند الساعة التاسعة مساء (01,00 بتوقيت غرينتش).

وبعد اعتقال مادورو، أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب علاقة تعاون مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وفي أواخر الشهر الماضي، دعا ترامب إلى استئناف الرحلات الجوية إلى فنزويلا.

وتقوم شركة الطيران الإسبانية "ايبيريا" بتقييم أمني قبل الإعلان عن استئناف رحلاتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

وأعلنت شركة "تاب" البرتغالية أنها ستستأنف رحلاتها، في حين استأنفت شركتا "أفيانكا" الكولومبية و"كوبا" البنمية عملياتهما بالفعل.

وفي محاولة لتشجيع الرحلات الجوية الأميركية، رفعت إدارة ترامب الحظر الذي كان مفروضا على الشركات الاميركية منذ 2019 لتسيير رحلات إلى فنزويلا.

