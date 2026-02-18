انطلاق حملة واسعة للكتابة والتحدث باللغة الكوردية في أسواق دياربكر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.. تشهد أسواق ديار بكر حملة لتعزيز استخدام اللغة الكوردية.

وضمن فعاليات بلدية ديار بكر الكبرى في شمال كوردستان، وبمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، انطلقت حملة واسعة للكتابة والتحدث باللغة الكوردية في أسواق المدينة.

تأتي هذه الحملة كجزء من التحضيرات لسلسلة فعاليات اليوم العالمي للغة الأم، الذي حددته الأمم المتحدة في 21 شباط/فبراير من كل عام. وفي هذا الإطار، بدأ توزيع لوحات أسعار البضائع والسلع باللغة الكوردية على أصحاب المحال والبائعين في أسواق مركز مدينة ديار بكر.

كما قام مسؤولو بلدية ديار بكر الكبرى بزيارة أسواق المدينة لتفقد أصحاب المحال وحثهم على التحدث والتعامل باللغة الكوردية مع الزبائن والمواطنين.

ولهذا الغرض، وزعوا لوحات أسعار على بائعي الخضار والفواكه، كُتبت عليها أسماء المنتجات وأسعارها بلهجتي "الكورمانجية" و"الزازاكية".

كما شملت المبادرة توزيع لافتات تُعلق على أبواب المحال وأماكن العمل، كُتبت عليها باللغة الكوردية عبارات مثل "مفتوح"، "مغلق"، و"أهلاً بكم".

وأشار مسؤولو البلدية والناشطون المدنيون إلى أن نشاطاتهم الرامية للاهتمام باللغة الكوردية ستستمر، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الحفاظ على لغتهم الأم واستخدامها باستمرار في حياتهم اليومية وتعاملاتهم التجارية.