اجتماع الحسكة ينهي التوترات بين العشائر و"قسد".. ومظلوم عبدي يقرر الإفراج عن المعتقلين

أربيل (كوردستان24)- التقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، مع شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الحسكة، حيث تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة.

وشهدت مدينة الحسكة في روج آفا (غرب كوردستان)، اجتماعاً موسعاً ضم مظلوم عبدي وعدد من رؤساء العشائر وشخصيات من مختلف المكونات الكوردية والعربية والمسيحية. وجاء هذا اللقاء في أعقاب التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، بهدف تعزيز التعايش السلمي ونبذ "خطاب الكراهية".

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، قال حسن فرحان، رئيس قبيلة "طي"، إن الاضطرابات التي حدثت كانت مدفوعة من قبل "جهات خارجية"، مؤكداً في الوقت ذاته على التاريخ الطويل من العيش المشترك بين الكورد والعرب في المنطقة.

من جانبه، ذكر الدكتور عزيز أحێ، رئيس مجلس كنيسة الجزيرة، لـ "كوردستان 24"، أنه بعد 14 عاماً من الحروب والمعاناة، آن الأوان لجميع الأطراف أن تضع الخلافات القومية والسياسية جانباً، وتخطو نحو مرحلة جديدة من السلام والمحبة.

وفي ختام الاجتماع، شدد مظلوم عبدي على ضرورة حماية السلم الأهلي، وأصدر قراراً بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا خلال التوترات الأخيرة. كما أشار إلى استمرار قنوات الحوار مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.