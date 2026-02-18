الرئيس بارزاني يهنئ بمناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيس اتحاد طلبة وشباب الديمقراطي الكوردستاني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 18 شباط 2026، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لتأسيس اتحاد طلبة وشباب الديمقراطي الكوردستاني، أشاد فيها بالدور التاريخي والنضالي للمنظمة في مسيرة التحرر الكوردستانية.

وقال الرئيس بارزاني في نص رسالته: "بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس اتحاد طلبة وشباب الديمقراطي الكوردستاني، أتوجه بأحر التهاني للسكرتارية وأعضاء المكتب السكرتارية وجميع الشباب والطلبة الأعزاء في كوردستان، متمنياً لهم دوام النجاح والاستمرار".

وأكد الرئيس بارزاني أن المنظمة عبر محطات ثورتي أيلول وكولان والانتفاضة ومختلف المراحل الأخرى، "مدرسةً لإعداد المناضلين والوطنيين والكوادر الكفوءة"، مشيراً إلى دورها المشهود في دعم قوات البيشمركة ونضال الحركة التحررية لشعب كوردستان وما قدمتاه من تضحيات جسيمة.

وشدد الرئيس بارزاني في رسالته على المهام الملقاة على عاتق الطلبة والشباب، قائلاً: "إن واجب منظمات الطلبة والشباب في كافة الظروف والمراحل هو الالتزام بالقيم السامية لنهج الكوردايتي (القضية الكوردية)، والعمل على خدمة الأهداف العليا لشعب كوردستان من خلال نشر الوعي الوطني وترسيخ الثقة القومية بالنفس داخل المجتمع".

واختتم الرئيس بارزاني رسالته بالدعاء للشباب والطلبة بدوام التوفيق والخير والازدهار.