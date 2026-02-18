لجنة السلام في البرلمان التركي تجتمع اليوم

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تعقد لجنة الديمقراطية والأخوة والوحدة الوطنية (المعروفة بلجنة السلام في البرلمان التركي)، اجتماعاً في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم الأربعاء 18 شباط 2026، برئاسة نعمان كورتولموش، رئيس البرلمان التركي.

وبحسب جدول الأعمال الذي نشرته اللجنة بشأن اجتماع اليوم، فإن هذا هو الاجتماع السابع للجنة منذ تشكيلها في شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

سيتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير النهائي لممثلي حزب العدالة والتنمية (AKP)، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party)، وحزب الشعب الجمهوري (CHP)، وحزب الحركة القومية (MHP)، وحزب الطريق الجديد (Rêgeya Nû)، كما سيتم التصويت على التقرير النهائي؛ وبالمصادقة على هذا التقرير، ستدخل عملية السلام في تركيا مرحلة جديدة.

يُذكر أن لجنة عملية السلام التي تشكلت في آب 2025 بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البرلمان التركي، كان من المفترض أن تنتهي مدة عملها بنهاية العام الماضي، إلا أنه تم تمديد تفرغها لمدة شهرين إضافيين لتمكينها من استكمال مهامها.

ووفقاً للمعلومات الواردة، يسعى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party) في اجتماع اليوم لضمان "حق الأمل" لعبد الله أوجلان، ولهذا السبب تسود شكوك بأن هذا المسعى قد يصبح عائقاً يمنع بعض الأطراف من التصويت لصالح التقرير النهائي.