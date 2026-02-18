القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالسجن 10 سنوات بحق مديري شركتين متورطين بـ"سرقة القرن"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، اليوم، أحكاماً مغلظة بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مديرين مفوضين سابقين لشركتين قطاع خاص، إثر إدانتهم بتهم تتعلق باختلاس مبالغ مالية ضخمة مرتبطة بقضية "سرقة الأمانات الضريبية".

وذكر إعلام القضاء في بيان رسمي، أن الحكم شمل كلاً من المدير المفوض السابق لشركة (أنصار الراية والفوارس)، والمدير المفوض السابق لشركة (ميزان العراق). وجاء القرار بعد ثبوت تورط المدانين في اختلاس مبالغ مالية ناتجة عن سرقة الأمانات الضريبية، والقيام بعمليات غسيل أموال عبر تهريبها إلى خارج العراق.

وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت عن قيام المدانين باستخدام الأموال المسروقة في شراء عقارات وسيارات فارهة خارج البلاد، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وتمويه مصدر الأموال غير المشروعة.

وأضاف القضاء أن الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 36، وبدلالة المادة 2 (أولاً وثالثاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 المعدل، بالإضافة إلى المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي.

تأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات القضائية العراقية لمحاسبة المتورطين في ملفات الفساد الكبرى واسترداد الأموال المنهوبة من خزينة الدولة.