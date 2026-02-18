قضايا "سوء استخدام الاتصالات" تسيطر على 20 بالمائة من ملفات محاكم دهوك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تشير الإحصائيات الجديدة في محافظة دهوك إلى أنه على الرغم من انخفاض جرائم القتل والسرقة، إلا أن الشكاوى المتعلقة بسوء استخدام أجهزة الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي في تزايد مستمر، لدرجة أنها باتت تشكل حالياً نحو 20% من إجمالي القضايا في محاكم المحافظة.

ووفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2008 الصادر عن برلمان كوردستان، والمتعلق بـ "منع سوء استخدام أجهزة الاتصال"، فقد حددت عقوبات صارمة بحق الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التشهير، أو التهديد، أو نشر الصور الشخصية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، يقول المحامي نوزاد سعيد لـ كوردستان24، إن العقوبة القانونية لهذه الجرائم هي "الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون إلى 5 ملايين دينار عراقي".

من جانبها، تؤكد مديرية شرطة دهوك أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات يعود إلى غياب الوعي الكافي بكيفية استخدام التكنولوجيا.

وتدعو الشرطة المواطنين إلى اللجوء للقانون مباشرة بدلاً من الاعتماد على الحلول العشائرية والاجتماعية.

ويقول المتحدث باسم شرطة دهوك، هيمن سليمان، لـ كوردستان24، "نناشد المواطنين، سواء كانوا فتيات أو شباباً، نساءً أو رجالاً، مراجعة مراكز الشرطة والمحاكم فور تعرضهم لمثل هذه المشكلات، لكي تُحل قضاياهم بالطرق القانونية وينال المجرمون جزاءهم".

إن زيادة هذه الملفات تشير إلى حاجة المجتمع لمزيد من الوعي الرقمي، فبينما وجدت التكنولوجيا لتسهيل الحياة، تحولت في يد البعض إلى وسيلة لفك التماسك الأسري وخلق أزمات اجتماعية كبرى، لا يمكن السيطرة عليها إلا عبر سيادة القانون ووعي الفرد.