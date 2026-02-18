منفذ حاجي عمران الحدودي يعلن تعليق سفر السيارات الخاصة إلى إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية منفذ حاجي عمران الدولي، اليوم الأربعاء 18 شباط 2026، قراراً جديداً يقضي بإيقاف حركة سفر المواطنين بسياراتهم الخاصة نحو الأراضي الإيرانية لفترة مؤقتة.

وأوضح قسم الإعلام والعلاقات في المنفذ، في تنويه وجهه إلى مواطني إقليم كوردستان وعموم حاملي جوازات السفر العراقية، أن هذا الإجراء يأتي بهدف إعادة صياغة الإجراءات والآليات المناسبة وتنظيم العمل وفقاً لتعليمات الوزارات المختصة.

ووفقاً للبيان، فإن قرار منع السفر بالسيارات السياحية الخاصة سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 آذار 2026، ولن يُسمح بعبورها من ذلك التاريخ فصاعداً، على أن يتم إبلاغ المسافرين بموعد استئناف الحركة فور الانتهاء من ترتيب الإجراءات الإدارية والتنظيمية الجديدة.

وأكدت إدارة المنفذ أن هذا القرار يقتصر فقط على السيارات الخاصة، مشددة على أن الغاية الأساسية منه هي تنظيم شؤون المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم وتسهيل انسيابية الحركة عبر المنفذ الدولي.