عملية أمنية عراقية داخل الأراضي السورية تطيح بشبكة دولية للمخدرات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان رسمي، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية في محافظة حمص السورية، وذلك في إطار التعاون الأمني المشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية مع الجمهورية العربية السورية.

وأوضح البيان أن العملية نُفذت بعد انتقال مفرزة مختصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الأراضي السورية، بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في الجانب السوري، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين من عناصر شبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وأكدت الوزارة ضبط (400,000) أربعمائة ألف حبة مخدرة من نوع "كبتاغون" بحوزة المتهمين، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاط عابر للحدود.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سياق الضربات الاستباقية المتواصلة ضد شبكات تهريب المخدرات، وتجسد مستوى التنسيق العالي والتعاون الفاعل بين الأجهزة المختصة في البلدين، بما يعزز الأمن الإقليمي ويجفف منابع هذه الآفة.

وشددت وزارة الداخلية في ختام بيانها على استمرارها في ملاحقة تجار السموم بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، حفاظاً على أمن المجتمع وحماية الأجيال من مخاطر المخدرات.