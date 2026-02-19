تضرر عشرات الأشجار المعمرة في شيلادزي جراء موجة الثلوج والأمطار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تسببت موجة الثلوج والأمطار الأخيرة وما تبعها من ليونة في التربة، بإلحاق أضرار جسيمة بالغابات الاصطناعية في منطقتي "شيلادزي" و"سيريي"، مما أدى إلى سقوط وتحطم عدد كبير من الأشجار، فيما بدأت الجهود لتعويض الخسائر وإعادة التشجير.

ووفقاً للمعلومات الميدانية، فقد تحطمت أكثر من 70 شجرة صنوبر في حدود غابات شيلادزي نتيجة ثقل الثلوج وتخلخل الأرض؛ علماً أن أعمار هذه الأشجار تتجاوز الـ 45 عاماً.

وفي هذا السياق، أكد الناشط البيئي سامي بنيامين أن فقدان أي شجرة يعد بمثابة خسارة جزء من "رئة المنطقة"، مشيراً إلى أن تضرر هذه الغابات يؤثر بشكل مباشر على التوازن البيئي والمظهر الجمالي للمنطقة. وطالب بنيامين الحكومة والجهات المعنية بتشديد الرقابة على الغابات وغرس شتلات جديدة مكان الأشجار المتضررة للحيلولة دون اضمحلال المساحات الخضراء.

وبعد سقوط الأشجار، قامت فرق شرطة الغابات بجمع جزء منها، فيما قام بعض المواطنين بأخذ أجزاء أخرى لاستخدامها كحطب للتدفئة.

من جانبه، كشف علي خمو، مدير الغابات والمراعي في ناحيتي ديرلوك وشيلادزي، عن وضع خطة بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات والمراعي في دهوك لإنشاء سياج واقٍ يحيط بالغابة. كما أشار خمو إلى وجود خطة لزراعة شتلات جديدة في المواقع التي فقدت أشجارها بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي للمنطقة.

يُذكر أن هذه الغابة الاصطناعية قد أُنشئت عام 1980 على مساحة تقدر بـ 109 دوانم، وتعود عائديتها حالياً لبلديتي شيلادزي وسيريي.