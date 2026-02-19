فوكس نيوز: واشنطن تحبط محاولة فرار 6 آلاف داعشي من سجون سوريا وتنقلهم للعراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير لها، أن الولايات المتحدة تمكنت، عبر عملية استخباراتية وعسكرية سرية، من إحباط محاولة فرار كبرى لنحو 6 آلاف من مسلحي تنظيم داعش "الأكثر خطورة" من السجون في سوريا.

وبحسب معلومات أدلى بها مسؤول استخباراتي أمريكي رفيع، نجحت واشنطن خلال أسابيع قليلة في نقل هؤلاء المعتقلين من سوريا إلى منشأة أمنية محصنة بالقرب من مطار بغداد الدولي. وجاءت هذه الخطوة العاجلة عقب اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري، مما هدد أمن السجون.

ووصف المسؤول الأمريكي محاولة الفرار التي تم إحباطها بأنها كانت ستكون "شبه كارثية"، مؤكداً: "لو تمكن هؤلاء المسلحون -الذين يُعدّون من أسوأ عناصر داعش- من الهروب، لغيروا وضع المنطقة والعالم بين عشية وضحاها". كما أشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية تعاملت مع هذا الملف بحساسية بالغة لمنع تكرار تهديدات داعش على أراضيها.

وأورد تقرير فوكس نيوز أن مخيم الهول، الذي بات الآن تحت سيطرة الحكومة السورية، يثير قلق المسؤولين الغربيين؛ حيث تسود مخاوف من قيام دمشق بإخلاء المخيم واحتمالية إطلاق سراح عوائل التنظيم، وهو ما يُعد تهديداً جدياً لأمن المنطقة.

كما سلطت الشبكة الضوء على تعقيدات مصير هذه العائلات، موضحة أن هذا الملف يُعتبر من أصعب قضايا منظومة الاحتجاز، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الأطفال الذين نشأوا في المخيمات وبدأ بعضهم يقترب من "سن القتال"، مما يضاعف مخاطر التطرف وإعادة التجنيد.

وفيما يخص الإجراءات الحالية، أشار التقرير إلى أن فرقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تعمل حالياً على تسجيل البيانات البيومترية للمسلحين الستة آلاف لغرض المحاكمة. وتُشير الإحصائيات إلى وصول 5704 مسلحين بالفعل إلى العراق من أصل 7000 مستهدفين بالنقل، ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.