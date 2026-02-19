اختلس (162) مليون دينار.. النزاهة الاتحادية تعلن ضبط مسؤول في شركة نفط ميسان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط مسؤول في شركة نفط ميسان اختلس (162) مليون دينار.

وذكر بيان للهيئة أن "فريق عمل مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان / قسم حسابات الأفراد، وتمكُّنه بعد القيام بأعمال التدقيق والمُتابعة من ضبط مسؤول إحدى الشعب في الشركة؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (162,020,000) مئة واثنين وستين مليون دينار من المبالغ المُخصَّصة لإيفاد مُوظَّفين إلى جمهوريَّة مصر العربيَّة، وتبويبها في غير حساباتها المُختصَّة".

وأضاف، أن "الفريق ضبط أصل مستندي الصرف والقيد، مع الإشارة إلى إتلاف أوليَّات مستند الصرف كافة، إضافة إلى حساب السلف المُؤقّتة للإيفادات الخارجيَّة الذي تمَّ من خلاله صرف رواتب وهميَّة، بالرغم من كون الحساب ليس له علاقة ماليَّة أو محاسبيَّة بصرف الرواتب".

وبين، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، قرَّر توقيف المُتَّهم وفق المادة (315) من قانون العقوبات بدلالة المادة (289) من القانون ذاته".