السامرائي: نعتز بتحالفنا الاستراتيجي مع الرئيس بارزاني.. ومواقفنا تُبنى على مبدأ "الالتزام بالاتفاقات"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اعتزازه بالتحالف الاستراتيجي الذي يجمعه بالرئيس مسعود بارزاني، مشيراً في الوقت ذاته إلى امتلاك تحالفه علاقات جيدة مع جميع الأطراف الكوردية.

وفي مقابلة متلفزة، وحول موقف تحالف العزم من التصويت لمرشح رئاسة الجمهورية في حال دخول الكورد بمرشحين اثنين، أعرب السامرائي عن أمله في أن تتفق القوى الكوردية على مرشح واحد.

مستدركاً أنه في حال الذهاب إلى البرلمان بمرشحين، فإن "العزم" سيصوت لمن التزم بالاتفاقات السياسية وقدم دعمه للتحالف في المحطات السابقة.

ورفض السامرائي الكشف مسبقاً عن اسم المرشح الذي سيحظى بأصوات كتلته، معللاً ذلك بأن قرار التصويت سري ومؤسسي يخضع لنقاشات المكتب السياسي وقادة تحالف العزم، وليس قراراً فردياً.

وكشف رئيس تحالف العزم عن كواليس بعض التفاهمات السياسية المحلية التي ستنعكس على قرارات التحالف المركزية.

موضحاً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني التزم معنا في تحالفات محافظة صلاح الدين، بينما لم يلتزم الاتحاد الوطني وأكمل النصاب مع أطراف أخرى".

وأضاف السامرائي: "نحن في محافظة كركوك كنا محايدين ولم نقف بالضد من الاتحاد الوطني، وبطبيعة الحال فإن كل موقف سياسي إزاءه موقف مقابل".

وفي ختام الحوار، وحول استنتاج مقدم البرنامج بأن هذه المعطيات والتحالف الاستراتيجي مع الديمقراطي الكوردستاني تدل بوضوح على أن أصوات "العزم" ستذهب لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اكتفى السامرائي برد دبلوماسي قائلاً: "هذا رأيك وأنا أحترمه".