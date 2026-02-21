مسرور بارزاني: إقليم كوردستان غني بتنوعه اللغوي واللغة أساس هويتنا الوطنية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، المواطنين في إقليم كوردستان وبقية أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، مؤكداً أن التعدد اللغوي والثقافي يمثل مصدر فخر واعتزاز للإقليم.

وقال رئيس الحكومة في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة إكس، "أهنئ الكوردستانيين بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم. إن إقليم كوردستان غني بتعدد اللغات والثقافات المختلفة، وهو أمر يدعو للفخر أن نرى جميع مكونات كوردستان تتحدث وتتعلم بلغتهم الأم بكل حرية وأمان".

وأشار رئيس الحكومة إلى الأهمية الجوهرية للغة، واصفاً إياها بأنها "ركيزة أساسية لوجودنا وهويتنا القومية والوطنية".

كما شدد رئيس الحكومة على التزام التشكيلة الوزارية بدعم وحماية التنوع اللغوي، قائلاً: "تجدد حكومة إقليم كوردستان التزامها بالاهتمام باللغة الكوردية، وكذلك بلغات كافة المكونات الأصيلة لشعب كوردستان، بما يضمن استمرار هذا الغنى الثقافي".