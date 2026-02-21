محافظ الحسكة يعلن حزمة إجراءات لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات في المحافظة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، عن اتخاذ سلسلة من الخطوات الهادفة إلى النهوض بالواقع الخدمي والإداري في المحافظة، مؤكداً التزام الإدارة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية لتعزيز الاستقرار وتسهيل معاملات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.

وفي بيان رسمي، كشف المحافظ عن قرار بفتح جميع الطرق المؤدية إلى مدينة الحسكة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب استكمال كافة الترتيبات اللازمة لضمان سلامة وانسيابية حركة المرور.

وعلى صعيد النقل الجوي، أوضح أحمد أن وفداً فنياً قادماً من دمشق سيصل إلى الحسكة اليوم السبت، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستكمال الأعمال الفنية واللوجستية في مطار قامشلي الدولي.

وفي الشأن الإداري والقانوني، أشار المحافظ إلى أن لجنة مختصة تشرف حالياً على عملية دمج المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، بالإضافة إلى العمل على إعادة الموظفين المفصولين إلى رأس عملهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. كما أعلن عن صدور توجيهات بالإفراج عن عدد من السجناء في الحسكة اليوم السبت.

كما زفّ المحافظ بشرى للأهالي بإعلان استئناف الرحلات البرية بين الحسكة ودمشق، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الروابط التجارية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع. وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية إضافية لتفعيل القطاعات الخدمية المختلفة بما يلبي الاحتياجات الأساسية لسكان المحافظة.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، كان قد أصدر قبل أيام المرسوم رقم (30) لعام 2026، والذي قضى بتعيين نور الدين أحمد عيسى محافظاً لمحافظة الحسكة.