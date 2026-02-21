سنجاري يهنئ "مارك ولكر" بتعيينه مستشاراً للحرية الدينية في إدارة ترامب ويؤكد التطلع لتعزيز التعاون لدعم الأقليات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الدكتور خلف سنجاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الأيزيديين, عضو الكونغرس الأمريكي السابق "مارك ولكر"، بمناسبة تعيينه مستشاراً رئيسياً للحرية الدينية الدولية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد سنجاري في منشور له، أن تولي ولكر لهذا المنصب يمثل "خطوة بالغة الأهمية تأتي في وقت حرج"، مشدداً على الدور المحوري الذي يلعبه هذا الموقع في تعزيز الحريات الدينية والدفاع عن حقوق المجتمعات المضطهدة في جميع أنحاء العالم.

وأعرب سنجاري عن تطلعه العميق لتعزيز أطر التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إسناد الجهود الحكومية الرامية إلى حماية ودعم الأقليات الدينية، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش السلمي.