اليمن.. كوردستان 24 ترصد أجواء الأيام الأولى من شهر رمضان

أربيل (كوردستان24)- مع الأيام الأولى من شهر رمضان، تتبدل ملامح المدن اليمنية.. إيقاع مختلف للحياة، وأسواق شعبية تستعيد حضورها، فيما يحرص اليمنيون على إحياء عادات متوارثة جيلاً بعد جيل.

سوق الباب الكبير وسط مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.. أحد الأسواق الشعبية العريقة، وما يميزه أن الزائر يجد فيها كافة احتياجاته الرمضانية.

محمد مرشد وهو مواطن يمني لكوردستان24، "هذا السوق يعتبر منذ زمن بعيد، القلب النابض للمدينة، وهو بدوره يضم أسواقا متعددة، نزوره في كل رمضان، وإذا لم نفعل ذلك في أحد الأعوام، نشعر أن رمضان غير مكتمل".

في أركان السوق، تحضر تقاليد المطبخ الرمضاني.. مصنوعات يدوية لمختلف المستلزمات وأطباق شعبية حاضرة بقوة على موائد الإفطار، تحمل نكهات الماضي وروح المكان.

بدوره قال المواطن أحمد علي لكوردستان24، "الوجبة الرمضانية الرئيسية الموجودة في كل منزل هي "الشَّفُوت"، هناك أيضا السمبوسة والطعمية، لكن الشفوت يحتل الصدارة".

السوق هنا يتحول إلى ملتقى للأهل والأقارب والجيران.. بين أروقة المكان، تتكرر اللقاءات العابرة، وتستعاد حكايات الماضي، رمضان في هذه الأسواق بمثابة مساحة للذاكرة الجماعية.. ونبضٌ اجتماعي يتجدد مع كل عام.

تقرير: أيمن قائد - مراسل كوردستان24 في اليمن