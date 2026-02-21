اللغة الكوردية تزيّن لوحات الشوارع والأزقة في شرق كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تشهد مدن وقرى شرق كوردستان (إيران) حراكاً ثقافياً واجتماعياً لافتاً يهدف إلى ترسيخ الهوية المحلية، حيث بدأت اللغة الكوردية تتحول إلى ملمح بارز في الفضاء العام عبر اعتمادها في تسمية الشوارع والأزقة. فبعد سنوات من اتخاذ مجالس البلديات في عدة مدن قرارات بوضع لافتات كوردية، وصلت هذه الموجة مؤخراً إلى المناطق الريفية، لتمنح القرى هوية بصرية وتاريخية متجددة.

تعد قرية "جلانێ" التابعة لمدينة "روانسر" بمحافظة كرمانشاه، أول قرية في المحافظة تتبنى هذا المشروع. فقد بادر أهالي القرية وسلطاتها المحلية إلى تسمية جميع الأزقة بأسماء كوردية ووضع لافتات توضيحية لها.

وفي هذا السياق، أعرب "عثمان ولي زاده"، الذي يشغل منصب مختار القرية منذ 12 عاماً، عن فخره بهذه الخطوة، داعياً المجالس المحلية في القرى الأخرى إلى الحذو حذوهم. وصرح ولي زاده قائلاً: "دعوتي لجميع القرى هي استخدام اللغة الكوردية على الأقل في تسمية أزقتهم، فنحن كورد، واستخدام لغتنا الأم أمر طبيعي لا يتقاطع مع احترامنا للغات الأخرى، بل هو تجسيد لهويتنا".

تعتبر "جلانێ" من أقدم القرى في منطقة "هورامان" التاريخية، حيث يعود تاريخ استيطانها إلى ما قبل الإمبراطورية الساسانية. وبالإضافة إلى ثقلها التاريخي، تعد القرية وجهة سياحية بارزة يقصدها الزوار بكثافة في فصلي الربيع والصيف. وتضم القرية نحو 60 منزلاً ويقطنها قرابة 200 شخصاً، أبدوا جميعاً ترحيباً واسعاً بقرار تسمية الأزقة بلغتهم الأم.

وحول اختيار الأسماء، يقول "محمد أمين عليخاني"، أحد سكان القرية: "اعتمدنا في التسميات على المعالم الطبيعية والتراثية المرتبطة بذاكرتنا، فهناك أزقة سُميت بأسماء الينابيع القديمة مثل (كاني تاوگ، كاني پياوان، كاني ژنان)، كما أطلقنا اسم (نزار) على أحد المنحدرات الجبلية التي تظللها الشلالات ولا تصلها الشمس إلا قليلاً، وهو مصطلح كوردي يعبر عن طبيعة المكان".

بعيداً عن المبادرات الشعبية، شهدت محافظة كرمانشاه مؤخراً تطوراً لافتاً، حيث قامت دائرة الطرق والنقل بإضافة اللغة الكوردية إلى جانب الفارسية في لوحات الإرشاد المروري على الطرق الخارجية بين المدن. ورغم أن هذه الخطوة تمت دون ضجيج إعلامي، إلا أنها لاقت استحساناً كبيراً من المواطنين، الذين يأملون أن تعمم هذه التجربة لتشمل كافة محافظات شرق كوردستان، بما يسهم في حماية التنوع اللغوي والثقافي في المنطقة.