من غياهب اليأس إلى "حياة جديدة".. برنامج "نوژين" على شاشة كوردستان24 ينهي معاناة عائلة مثقلة بالمرض والفقر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في حلقة استثنائية مليئة بالمشاعر الإنسانية الصادقة، سلّط برنامج "نوژين" (والذي يعني بالكوردية "حياة جديدة")، المذاع على شاشة كوردستان24، والذي تقدمه هذا الموسم الاعلامیة ايمان درباس، الضوء على قصة عائلة كوردية طحنتها ظروف الحياة وقسوة المرض.

وبالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية (BCF)، نجح البرنامج في تحويل دموع اليأس والحرمان إلى دموع فرح وسجود شكر، مانحاً العائلة بداية حقيقية لحياة كريمة.

بدأت مقدمة البرنامج، "إيمان درباس"، رحلتها بالدخول إلى أزقة ضيقة للوصول إلى منزل متهالك تستأجره عائلة "عبد الرزاق" وزوجته "ميان".

تعيش هذه العائلة مأساة يومية مركبة؛ فإلى جانب الفقر المدقع وعجزهم عن دفع الإيجار، يعاني اثنان من أبنائهم (يوسف ويلماز) من إعاقة حركية كاملة (شلل) تلزمهما البقاء على الكراسي المتحركة.

وأظهرت كاميرا البرنامج مشاهد قاسية لجدران المنزل المتصدعة والمليئة بالرطوبة، والتي لا تصلح للعيش الآدمي.

وفي لقاء مؤثر، روى الأب "عبد الرزاق" كيف اضطر لترك عمله وبيع سيارته (مصدر رزقه الوحيد) ليتفرغ تماماً لحمل طفليه المريضين، ورعايتهما، ومحاولة توفير ثمن الأدوية الباهظة، في ظل غياب أي معيل آخر أو قدرة على توفير احتياجات العائلة الأساسية.

في محاولة للترويح عن العائلة التي لم تخرج للترفيه منذ سنوات بسبب صعوبة نقل الطفلين المقعدين، قام فريق برنامج "نوژين" باصطحاب العائلة إلى إحدى الحدائق العامة. وهناك، كانت المفاجأة الكبرى بانتظارهم.

زفت مقدمة البرنامج، نيابة عن مؤسسة بارزاني الخيرية وبتوجيهات من القيادة، بشريين غيّرتا مجرى حياة العائلة إلى الأبد:

دعم مالي ونفقة شهرية: تم تسليم العائلة ظرفاً يحتوي على مبالغ مالية ورواتب شهرية مخصصة لتغطية تكاليف علاج الطفلين (يوسف ويلماز) وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهما.

مفتاح "نوژين" (الحياة الجديدة): في مشهد تقشعر له الأبدان، قدّمت الاعلامیة ايمان درباس، للأب علبة صغيرة تحتوي على "مفتاح شقة سكنية جديدة".

وما إن أدرك الأبوان حجم المفاجأة، حتى انهارا بالبكاء، وسجد الأب على الأرض في الحديقة سجدة شكر لله، وسط دموع الحاضرين وفريق العمل.

انتقلت عدسة كوردستان24 لتوثق اللحظات الأولى لدخول العائلة إلى منزلهم الجديد. شقة سكنية حديثة في مجمع راقٍ، تكفلت مؤسسة بارزاني الخيرية بتأثيثها بالكامل بأحدث الأثاث، والأجهزة الكهربائية، وغرف النوم المجهزة خصيصاً لتناسب احتياجات الطفلين المقعدين، مع بيئة خالية من العوائق (سلالم) لتسهيل حركة كراسيهم المتحركة.

عكست مشاهد الأطفال وهم يبتسمون في غرفهم المضيئة والنظيفة، وعناق الأم والأب لمقدمة البرنامج، رسالة البرنامج السامية.

لقد أثبت برنامج "نوژين" ومؤسسة بارزاني الخيرية أن الإعلام الإنساني والعمل الخيري المتكامل قادران على انتشال العوائل من قاع المعاناة، ومنحهم "نوجين".. حياة جديدة تليق بكرامة الإنسان.

یذكر أن البرنامج يعكس شراكة حقيقية بين الإعلام المتمثل بمؤسسة كوردستان24، والعمل الإغاثي المتمثل بمؤسسة بارزاني الخيرية، لتقديم حلول جذرية وليس مجرد تسليط ضوء إعلامي مؤقت.