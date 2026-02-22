الساحل الشرقي للولايات المتحدة يستعد لعاصفة ثلجية جديدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يستعد الساحل الشرقي للولايات المتحدة لعاصفة ثلجية جديدة، حيث يُتوقع تساقط أكثر من 30 سنتيمترا من الثلوج في مناطق من بينها نيويورك بدءا من الأحد، وفق الأرصاد الجوية.

وبعد عاصفة شتوية عنيفة في نهاية كانون الثاني/يناير، تستعد مدن كبرى في شمال شرق الولايات المتحدة مثل نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن والعاصمة واشنطن لمزيد من الثلوج والرياح القوية.

وحذّرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال تراكم ما بين 30 و60 سنتيمترا من الثلوج في بوسطن.

كما نبّهت من أن ظروف التنقل قد تصبح "شبه مستحيلة" بسبب الثلوج في أجزاء من الساحل الشرقي، مشيرة إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي.

ومن المتوقع أيضا حدوث فيضانات في ولايتي ديلاوير ونيوجيرزي، وفق ما نقلته فرانس برس.

في نيويورك، بدأت السلطات والسكان الاستعداد لعاصفة عنيفة السبت.

وقال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني في مؤتمر صحفي السبت "نتوقع تساقط ما بين 33 و43 سنتيمترا من الثلج"، محذرا من أن سماكة الثلوج قد تبلغ "50 سنتيمترا أو أكثر".

وتابع ممداني "أدعو جميع سكان نيويورك للبقاء في منازلهم وتجنب القيادة"، مضيفا أن التنقل صباح الاثنين سيكون "خطيرا للغاية".

وكانت عاصفة شتوية شديدة اجتاحت المنطقة في نهاية كانون الثاني/يناير، وتسببت في مقتل أكثر من 100 شخص وفق السلطات.